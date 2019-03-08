Yasin Kelebek Hırvatistan'a gidiyor
08 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Yasin Kelebek Hırvatistan'a gidiyor

Yasin Kelebek Hırvatistan'a gidiyor

Yasin Kelebek Hırvatistan'a gidiyor

'da 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen 19 Yaş Altı Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.

4 gün süren şampiyonada 39 ilden 78 kulüp ve 168 milli sporcu madalya mücadelesi verdi.

Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu , Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Sezgin Kelebek'le çiftler kategorisinde eşleşti ve ikincisi olarak Şampiyonayı tamamladılar.

Yasin Karayel ve Sezgin Kelebek aldıkları bu derece ile 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşecek olan Valamar Junıor Open Badminton Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı milli badminton sporcusu Yasin Karayel'i ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  1. 08.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasin Kelebek Hırvatistan'a gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN