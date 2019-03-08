İrem Yaman'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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İrem Yaman'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Türk taekwondocu İrem Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesabından video paylaştı. İrem Yaman kariyeri boyunca, Dünya Şampiyonası, Grand Slam, Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversite Oyunları'nda birer; Avrupa Şampiyonası'nda ise iki altın madalya kazandı.

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08 Mart 2019 , Cuma
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