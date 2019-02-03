Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası sona erdi
Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası bugün gerçekleştirilen maçlarla sona erdi.
Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası bugün Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde yapılan birbirinden çekişmeli maçlarla sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen turnuvada toplamda 900 sporcu yarıştı. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği şampiyonayı AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır ile Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Ünal da takip etti.
Aynı zamanda karşılaşmalara verilen arada Belediye Başkan Adayı Bahadır, genç sporcularla birlikte kısa bir gösteri yaptı.
- 3.2.2019 19:08
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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