Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası sona erdi
03 Şubat 2019, Pazar
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sona erdi

Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası sona erdi

bugün gerçekleştirilen maçlarla sona erdi.

bugün Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde yapılan birbirinden çekişmeli maçlarla sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen turnuvada toplamda 900 sporcu yarıştı. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği şampiyonayı AK Parti Başkan Adayı Hakan Bahadır ile Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Ünal da takip etti.
Aynı zamanda karşılaşmalara verilen arada Belediye Başkan Adayı Bahadır, genç sporcularla birlikte kısa bir gösteri yaptı.

  1. 3.2.2019 19:08
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