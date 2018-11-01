Genç yetenek, Kocaoğlu'nun hediye ettiği patenle altın madalyayı kaptı
İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Başkent’te düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası’nda; bir altın, bir gümüş, bir de bronz madalya kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Başkent'te düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda; bir altın, bir gümüş, bir de bronz madalya kazandı. Genç yetenek Efe Çetiz, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun hediye ettiği yeni pateniyle yarıştığı ilk müsabakadan "altın" çıkardı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, buz pateninde adeta başarıya doymuyor. Son olarak Ankara'da BELPA Buz Pateni Sarayı'nda düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda mücadele eden İzmirli sporcular, yetenekleriyle göz doldurdu. Yarışmaya; İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'dan toplam 11 takımdan 47 sporcu katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Efe Çetiz, Basic Novice (13 yaş altı) kategorisinde şeref kürsünün zirvesine çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.
Çetiz müsabakada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başarılarından dolayı hediye ettiği yeni patenle yarıştı. Şampiyonada İzmirli sporculardan Advanced Novice (14 yaş üstü) kategorisinde Elifsu Erol, gümüş madalya kazanırken, Basic Novice kategorisinde Ezgi Güler üçüncü olarak bronz madalya aldı.
- 1.11.2018 10:44
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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