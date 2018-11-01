Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'de Tardelli'ye ilginç ceza

    Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza

    'in Brezilyalı futbolcusu , karşılaşması öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıdığı gerekçesiyle bir maç ceza aldı

    Futbol Birliği, ile oynanan karşılaşma öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıması nedeniyle 'den Brezilyalı 'ye bir maç ceza verdi.

    Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanghay SIPG'nin 4-2 kazandığı karşılaşma öncesi Çin milli marşı sırasında yüzünü kaşıdığı görülen Tardelli'ye, ulusal değerlere saygısızlık ettiği ve topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir maç ceza verildiği duyuruldu.

    Kariyeri boyunca ülkesinde , Flamengo, , 'da Anzhi, 'da , 'da PSV ve 'da El-Gharafa gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Tardelli, 2015'te Shandong Luneng'e transfer olmuştu.

    Çin 'de bitime 3 hafta kala 51 puana sahip Shandong Luneng, 62 puanlı Şanghay SIPG ve 60 puanlı Guangzhou Evergrande'nin ardından 3. sırada bulunuyor.

    1. 1.11.2018 10:28
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