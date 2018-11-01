Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
Shandong Luneng'in Brezilyalı futbolcusu Diego Tardelli, Şanghay SIPG karşılaşması öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıdığı gerekçesiyle bir maç ceza aldı
Çin Futbol Birliği, Şanghay SIPG ile oynanan karşılaşma öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıması nedeniyle Shandong Luneng'den Brezilyalı Diego Tardelli'ye bir maç ceza verdi.
Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanghay SIPG'nin 4-2 kazandığı karşılaşma öncesi Çin milli marşı sırasında yüzünü kaşıdığı görülen Tardelli'ye, ulusal değerlere saygısızlık ettiği ve topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir maç ceza verildiği duyuruldu.
Kariyeri boyunca ülkesinde Sao Paulo, Flamengo, Atletico Mineiro, Rusya'da Anzhi, İspanya'da Real Betis, Hollanda'da PSV ve Katar'da El-Gharafa gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Tardelli, 2015'te Shandong Luneng'e transfer olmuştu.
Çin Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 51 puana sahip Shandong Luneng, 62 puanlı Şanghay SIPG ve 60 puanlı Guangzhou Evergrande'nin ardından 3. sırada bulunuyor.
- 1.11.2018 10:28
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Bursaspor kupada yine kayıp
Toplam 1
Yorum
Niyazi Maça kazanmak için istekli arzulu ve taraftara saygı için oynamak lazım seyrederken sabaha kadar netice Bursa’nın aleyhine olacağı belli
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Oley!
Toplam 3
Yorum
Alp Seni seviyoruz emre bol herzaman desteğim seninle helal olsun sana
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Adar’a büyük onur
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Helal sana ben sporcunun ahlaklısını severim derken seni kastetmiş atamız..
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