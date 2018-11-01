1 milyar 160 milyon TL’lik derbi
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    1 milyar 160 milyon ’lik derbi

    1 milyar 160 milyon TL’lik derbi

    ile arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 160 milyon .

    ile arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 160 milyon .
    'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılılar önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 96 milyon Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan futbolcuların değeri ise 90 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 160 milyon.


    Sahanın en değerlisi Badou Ndiaye olacak
    Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Badou Ndiaye 15 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Ndiaye'yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru takip ediyor. Fenerbahçe'de ise Cezayirli futbolcu Islam Slimani'nin piyasa değeri 16 milyon Euro. Ancak Slimani cezasından dolayı bu hafta derbide görev alamayacak. Yıldız futbolcunun ardından takımdaki en değerli isim de 14 milyon Euro ile Andre Ayew.


    Kalecilere bakıldığı zaman Galatasaray'ın file bekçisi 'nin değeri 6 milyon Euro, Fenerbahçe'nin kalesini koruyan 'in güncel piyasa değeri de 2 milyon 500 bin Euro olarak bulunuyor.

    1. 1.11.2018 09:46
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