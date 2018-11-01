İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler arasında dört isim ön plana çıktı. Bunlar arasında Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Ümit Öztürk ve Fırat Aydınus gibi dört isim masaya yatırıldı.??

1 Kasım 2018 Perşembe, 09:03:23 Güncelleme: 09:08:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





