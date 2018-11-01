İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler arasında dört isim ön plana çıktı. Bunlar arasında Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Ümit Öztürk ve Fırat Aydınus gibi dört isim masaya yatırıldı.??
    1 Kasım 2018 Perşembe, 09:03:23 Güncelleme: 09:08:19
    İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler arasında dört isim ön plana çıktı. Bunlar arasında Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Ümit Öztürk ve Fırat Aydınus gibi dört isim masaya yatırıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!

    Cüneyt Çakır Halil Umut Meler ile birlikte elit hakemlerin katılacağı VAR eğitimine gideceğinden Çakır kritik derbiyi yönetemeyecek.

    İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!

    Mete Kalkavan ise Başakşehir - Beşiktaş maçını yönetecek.

    İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!

    Gelecek vaat eden hakemlerden olan Ümit Öztürk ise tecrübe eksikliği sebebiyle arka plana itildi. Öte yandan Öztürk'ün yüzde 10 maçı yönetme ihtimali bulunuyor.

    İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!

    MHK'nın bu derbiyi geçmişte defalarca yöneten, tecrübesine güvendiği Fırat Aydınus'a emanet etmesi bekleniyor.

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