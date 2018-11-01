İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi! - Galeri - Fotomaç
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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler arasında dört isim ön plana çıktı. Bunlar arasında Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Ümit Öztürk ve Fırat Aydınus gibi dört isim masaya yatırıldı.??
1 Kasım 2018 Perşembe, 09:03:23
Güncelleme: 09:08:19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler arasında dört isim ön plana çıktı. Bunlar arasında Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Ümit Öztürk ve Fırat Aydınus gibi dört isim masaya yatırıldı.
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Cüneyt Çakır Halil Umut Meler ile birlikte elit hakemlerin katılacağı VAR eğitimine gideceğinden Çakır kritik derbiyi yönetemeyecek.
Mete Kalkavan ise Başakşehir - Beşiktaş maçını yönetecek.
Gelecek vaat eden hakemlerden olan Ümit Öztürk ise tecrübe eksikliği sebebiyle arka plana itildi. Öte yandan Öztürk'ün yüzde 10 maçı yönetme ihtimali bulunuyor.
MHK'nın bu derbiyi geçmişte defalarca yöneten, tecrübesine güvendiği Fırat Aydınus'a emanet etmesi bekleniyor.