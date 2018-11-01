Schalke 04, Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi
Almanya Kupası 2. turunda Schalke 04, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonunda Köln'ü 6-5 mağlup ederek üst tura çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04, Almanya Kupası'nda ikinci lig ekiplerinden Köln'e Rhein-Energie Stadı'nda konuk oldu.
Köln, ilk yarıyı Jhon Cordoba'nın 43. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Schalke 04, 87. dakikada Kölnlü futbolcu Rafael Czichos'un ceza sahasında topu elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Nabil Bentaleb, skoru 1-1'e getirdi ve normal süre bu skorla sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Schalke 04, penaltılarda Köln'e 6-5 üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi.
Köln'de, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı futbolcu Salih Özcan ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kaldı.
- 31.10.2018 23:51
- Güncelleme: 1.11.2018 08:30
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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