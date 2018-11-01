Cesur yürekler
Ay-yıldızlılar, son olarak ABD'ye şans tanımadı, sahadan 5-1'lik zaferle ayrıldı. Meksika'da rakipleri bir bir deviren Türkiye, F Grubu'ndan namağlup lider çıktı.
'BİZ İNANDIK, SİZ DE İNANIN'
İkinci turda İrlanda ile eşleşen Türkiye, bu karşılaşmayı kazanması halinde çeyrek finalde Rusya-Kenya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, Türk halkına yeni bir zafer yaşatmak istediklerini belirtip, "Avrupa'dan sonra Dünya Kupası'nı da kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm takım şampiyonluğa inandık, halkımız da bize inansın" ifadelerini kullandı. Milliler, 10 Ekim 2017'de Vodafone Park'ta oynanan tarihi maçta Avrupa Şampiyonu olmuştu.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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