Cesur yürekler – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Cesur yürekler

    Cesur yürekler

    Ay-yıldızlılar, son olarak 'ye şans tanımadı, sahadan 5-1'lik zaferle ayrıldı. 'da rakipleri bir bir deviren , F Grubu'ndan namağlup lider çıktı.

    'da devam eden 'na damgası... Turkcell'in ana sponsorluğundaki , F Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazandı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kenya ve Liberya'dan sonra 'ye de şans tanımadı, sahadan 5-1'lik zaferle ayrıldı. Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen'in golleriyle galibiyete uzanan milliler, gruptan namağlup lider çıkmayı da başardı. Milliler, ilk maçta Kenya'yı 4-1, Liberya'yı ise hükmen 3-0 yenmişti.

    'BİZ İNANDIK, SİZ DE İNANIN'
    İkinci turda İrlanda ile eşleşen , bu karşılaşmayı kazanması halinde çeyrek finalde Rusya-Kenya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. 'nın kaptanı Osman Çakmak, Türk halkına yeni bir zafer yaşatmak istediklerini belirtip, "Avrupa'dan sonra 'nı da kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm takım şampiyonluğa , halkımız da bize inansın" ifadelerini kullandı. Milliler, 10 Ekim 2017'de Vodafone Park'ta oynanan tarihi maçta Avrupa Şampiyonu olmuştu.
    1. 1.11.2018
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