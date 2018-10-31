PAÜ personel halı saha turnuvası başladı
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    personel halı saha turnuvası başladı

    PAÜ personel halı saha turnuvası başladı

    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Pamukkale Üniversitesi Personel Halı Saha Turnuvası” oynanan 2 maçla başladı

    Turnuvanın açılış maçlarının ilkinde, A grubunda mücadele veren Kafe ve Tıp Fakültesi Akademik takımları karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma, 7-7 eşitlikle sona erdi. PAÜ Kafe takımında Hamza Kaya Beşler ve Veli Evren üçer golle en çok gol atan oyuncular olurken Tıp Fakültesi Akademik takımından Gürkan Haytaoğlu'nun attığı dört gol galibiyeti getirmeye yetmedi.

    Turnuva'nın B grubu mücadelesinde ise PAÜ ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi takımları karşı karşıya geldi. Maç, PAÜ Spor Merkezi takımının 8-4 galibiyeti ile sona erdi. Spor Merkezi takımında oynayan Ufuk Hişil attığı beş golle takımının galibiyeti elde etmesinde önemli rol oynadı.
    On hafta sürecek grup maçları sonunda gruplarında ilk dörde kalan takımlar çeyrek finalde yarı finale çıkma mücadelesi verecekler. Yarı finalin ardından oynanacak final mücadelesi ile 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Personel Halı Saha Turnuvası'nın şampiyonu belli olacak.

    1. 31.10.2018 15:53
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