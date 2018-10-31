PAÜ personel halı saha turnuvası başladı
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Pamukkale Üniversitesi Personel Halı Saha Turnuvası” oynanan 2 maçla başladı
Turnuvanın açılış maçlarının ilkinde, A grubunda mücadele veren PAÜ Kafe ve Tıp Fakültesi Akademik takımları karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma, 7-7 eşitlikle sona erdi. PAÜ Kafe takımında Hamza Kaya Beşler ve Veli Evren üçer golle en çok gol atan oyuncular olurken Tıp Fakültesi Akademik takımından Gürkan Haytaoğlu'nun attığı dört gol galibiyeti getirmeye yetmedi.
Turnuva'nın B grubu mücadelesinde ise PAÜ Spor Merkezi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi takımları karşı karşıya geldi. Maç, PAÜ Spor Merkezi takımının 8-4 galibiyeti ile sona erdi. Spor Merkezi takımında oynayan Ufuk Hişil attığı beş golle takımının galibiyeti elde etmesinde önemli rol oynadı.
On hafta sürecek grup maçları sonunda gruplarında ilk dörde kalan takımlar çeyrek finalde yarı finale çıkma mücadelesi verecekler. Yarı finalin ardından oynanacak final mücadelesi ile 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Personel Halı Saha Turnuvası'nın şampiyonu belli olacak.
- 31.10.2018 15:53
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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