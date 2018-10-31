Beckhamın oğlu Brooklyn Aleyna Tilkiyi takibe aldı - Galeri - Fotomaç
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Beckham'ın oğlu Brooklyn Aleyna Tilki'yi takibe aldı
Genç yaşta elde ettiği şöhret yüzünden kimi zaman kendisini eleştirilerin merkezinde bulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de yeni takipçisi ile gündeme gelmeyi başardı.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 15:23:06
Güncelleme: 15:35:45
Genç yaşta elde ettiği şöhret yüzünden kimi zaman kendisini eleştirilerin merkezinde bulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de yeni takipçisi ile gündeme gelmeyi başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbol dünyasının önemli isimlerinden David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'yi takip etmeye başladı.
Aleyna Tilki de çok geç kalmadan 11,4 milyon takipçisi olan Brooklyn Beckham'ı takip edilenler listesine ekledi.
Aleyna Tilki bir takipçisinin bu durumu twitterdan paylaşmasına gülerek "Siz kafayı yemişsinizya" yorumunu yaptı.