Beckhamın oğlu Brooklyn Aleyna Tilkiyi takibe aldı

Beckham'ın oğlu Brooklyn Aleyna Tilki'yi takibe aldı

Genç yaşta elde ettiği şöhret yüzünden kimi zaman kendisini eleştirilerin merkezinde bulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de yeni takipçisi ile gündeme gelmeyi başardı.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 15:23:06 Güncelleme: 15:35:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





