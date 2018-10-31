Beckhamın oğlu Brooklyn Aleyna Tilkiyi takibe aldı - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Beckham'ın oğlu Brooklyn Aleyna Tilki'yi takibe aldı

    Genç yaşta elde ettiği şöhret yüzünden kimi zaman kendisini eleştirilerin merkezinde bulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de yeni takipçisi ile gündeme gelmeyi başardı.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 15:23:06 Güncelleme: 15:35:45
    Beckhamın oğlu Brooklyn Aleyna Tilkiyi takibe aldı

    Genç yaşta elde ettiği şöhret yüzünden kimi zaman kendisini eleştirilerin merkezinde bulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de yeni takipçisi ile gündeme gelmeyi başardı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beckhamın oğlu Brooklyn Aleyna Tilkiyi takibe aldı

    Futbol dünyasının önemli isimlerinden David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'yi takip etmeye başladı.

    Beckhamın oğlu Brooklyn Aleyna Tilkiyi takibe aldı

    Aleyna Tilki de çok geç kalmadan 11,4 milyon takipçisi olan Brooklyn Beckham'ı takip edilenler listesine ekledi.

    Beckhamın oğlu Brooklyn Aleyna Tilkiyi takibe aldı
    Beckhamın oğlu Brooklyn Aleyna Tilkiyi takibe aldı

    Aleyna Tilki bir takipçisinin bu durumu twitterdan paylaşmasına gülerek "Siz kafayı yemişsinizya" yorumunu yaptı.

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