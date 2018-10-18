Sezonun 6. yarışı İbrahim Çağlar 39. İstanbul Rallisi, 20-21 Ekim'de yapılacak
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla devam edecek.
İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından Anadolu Yakası'nda 20-21 Ekim'de organize edilecek 39. İstanbul Rallisi, hayatını kaybeden eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın adına yapılacak.
20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de seremoni startının ardından seyirci özel etabı ile başlayacak organizasyonda 96 sporcu mücadele edecek.
Ekiplerin iki gün boyunca 310 km mesafe katedecekleri rallinin ilk günü, Ballıca ve Göçbeyli etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından sona erecek. 21 Ekim Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ikinci günde ise ekipler, Yeni Darlık ve Esenceli etaplarını ikişer kez geçtikten sonra İTO Powerstage etabının ardından İstanbul Park'taki finiş noktasına ulaşacak.
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra, 35 yaş üzeri ralli otomobillerinin katılımına açık Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak organizasyon, ayrıca Ali Sipahi Ralli Kupası'na da puan verecek.
- 18.10.2018 11:02
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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