Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla devam edecek.

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından Anadolu Yakası'nda 20-21 Ekim'de organize edilecek 39. İstanbul Rallisi, hayatını kaybeden eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın adına yapılacak.

20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de seremoni startının ardından seyirci özel etabı ile başlayacak organizasyonda 96 sporcu mücadele edecek.

Ekiplerin iki gün boyunca 310 km mesafe katedecekleri rallinin ilk günü, Ballıca ve Göçbeyli etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından sona erecek. 21 Ekim Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ikinci günde ise ekipler, Yeni Darlık ve Esenceli etaplarını ikişer kez geçtikten sonra İTO Powerstage etabının ardından İstanbul Park'taki finiş noktasına ulaşacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra, 35 yaş üzeri ralli otomobillerinin katılımına açık Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak organizasyon, ayrıca Ali Sipahi Ralli Kupası'na da puan verecek.