Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

    Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın lider Galatasaray ile arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

    Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de 'u konuk edecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)

    20 Ekim Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

    21 Ekim Pazar:

    13.30 Çaykur Rizespor-Atiker (Çaykur Didi)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

    16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

    19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)

    22 Ekim Pazartesi:

    20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

    9. haftanın hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu.

    Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık

    Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

    Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus

    Trabzonspor - BB Erzurum: Bülent Yıldırım

    Kasımpaşa - Akhisar: Suat Arslanboğa

    Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek

    Rizespor - Konyaspor: Volkan Bayarslan

    Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

    Ankaragücü - Malatyaspor: Alper Ulusoy

    1. 18.10.2018 10:55
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