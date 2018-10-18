Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın lider Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de Bursaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
9. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu.
Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık
Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya
Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Trabzonspor - BB Erzurum: Bülent Yıldırım
Kasımpaşa - Akhisar: Suat Arslanboğa
Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek
Rizespor - Konyaspor: Volkan Bayarslan
Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
Ankaragücü - Malatyaspor: Alper Ulusoy
- 18.10.2018 10:55
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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