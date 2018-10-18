Buz hokeyine İzmir damgası
İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi'ne üst üste 2 galibiyetle başladı.
İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi'ne üst üste 2 galibiyetle başladı. Sezonun ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 7-2 mağlup eden İzmir ekibi, ikinci maçta Buz Adamlar'ı aynı skorla geçerek iddiasını kanıtladı.
Bu yıl da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, sezonun 3 ve 4. karşılaşmalarını Ankara'da oynayacak. Mavi-beyazlılar, 20 Ekim'de Genç Ankaralılar, 21 Ekim'de ise Başkent Yıldızları takımlarıyla karşılaşacak.
- 18.10.2018 11:09
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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