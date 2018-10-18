Buz hokeyine İzmir damgası
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Buz hokeyine damgası

    Buz hokeyine İzmir damgası

    , Türkiye Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi'ne üst üste 2 galibiyetle başladı.

    , Türkiye Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi'ne üst üste 2 galibiyetle başladı. Sezonun ilk maçında 'ni deplasmanda 7-2 mağlup eden ekibi, ikinci maçta Buz Adamlar'ı aynı skorla geçerek iddiasını kanıtladı.

    Bu yıl da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, sezonun 3 ve 4. karşılaşmalarını Ankara'da oynayacak. Mavi-beyazlılar, 20 Ekim'de Genç Ankaralılar, 21 Ekim'de ise Başkent Yıldızları takımlarıyla karşılaşacak.

    1. 18.10.2018 11:09
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