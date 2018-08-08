Başkan Ay, rafting şampiyonlarını tebrik etti
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, geçtiğimiz günlerde İtalya’da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonasına katılan Türkiye Rafting Milli Takımı’nın şampiyonlarını makamında ağırladı.
Türkiye Rafting Milli Takımı, 20-25 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Ivrea kentinde düzenlenen Rafting Dünya Şampiyonası U-23 kategorisinde yarışan ve şampiyonlukla dönen antrenör Birol Tepe'yi ve ekibini makamında ağırladı.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "İtalya'da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonasına katılan Türkiye Rafting Milli Takımı şampiyonlukla döndü. Takımın antrenörlüğünü de yapan Birol Tepe'yi ve ekibine başarılarından dolayı tebrik edip, hediyemizi taktim ettik. Sporcularımızın her zaman yanındayız ve onları destekliyoruz. Başarımız tüm Türkiye'ye ve Düzcemiz'e armağanımız olsun" ifadelerini kullandı.
- 8.8.2018 11:59
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
ua5454 şampiyonlar ligi katılım parasını ne zaman verecekler. Fener belli ki elenecek onun da payı var halledilir yani
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 8
Yorum
quarejma abi beşiktaşa ronaldo'yu alın
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
orhan bu takım artık iflah olmaz.deniz bitti.bir arap bulurlarsa satsınlar.
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