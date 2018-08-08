Başkan Ay, rafting şampiyonlarını tebrik etti
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Başkan Ay, rafting şampiyonlarını tebrik etti

    Başkan Ay, rafting şampiyonlarını tebrik etti

    Başkanı , geçtiğimiz günlerde ’da düzenlenen katılan ’nın şampiyonlarını makamında ağırladı.

    , 20-25 Temmuz tarihleri arasında 'nın Ivrea kentinde düzenlenen Rafting Dünya Şampiyonası U-23 kategorisinde yarışan ve şampiyonlukla dönen antrenör 'yi ve ekibini makamında ağırladı.


    Başkanı , "İtalya'da düzenlenen katılan Türkiye Rafting Milli Takımı şampiyonlukla döndü. Takımın antrenörlüğünü de yapan Birol Tepe'yi ve ekibine başarılarından dolayı tebrik edip, hediyemizi taktim ettik. Sporcularımızın her zaman yanındayız ve onları destekliyoruz. Başarımız tüm Türkiye'ye ve Düzcemiz'e armağanımız olsun" ifadelerini kullandı.

    1. 8.8.2018 11:59
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