Klasman hakemleri SPORTAM’da
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Klasman hakemleri ’da

    Klasman hakemleri SPORTAM’da

    Sporcu Sağlığı Performans Test ve Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen sporculara ücretsiz olarak test ve ölçüm hizmeti sunmaya devam ediyor.

    Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Bakanlığı'na bünyesinde hizmet veren Sporcu Sağlığı Performans Test ve 'ni () Türkiye'nin dört bir yanından amatör ve profesyonel sporcular ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda süper lig eski yardımcı hakemlerinden, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Eraydın Uysal ile beraberindeki 15 klasman hakemi, öncesi SPORTAM'ı ziyaret etti. Bursa klasman hakemlerinin sportif performanslarının değerlendirilmesi amacı ile SPORTAM'da bulunan laboratuvarda ve saha içerisindeki test ve ölçümleri yapıldı.


    , tüm amatör ve profesyonel kulüplerin yeni sezon için hazırlığa başlarken antrenman çalışmaları öncesi SPORTAM(Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi)'da test ve ölçümleri ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. SPORTAM, bu kapsamda Bursa'dan gelen klasman hakemlerinin yeni sezon öncesi test ve ölçümlerini gerçekleştirdi.
    2. ve 3. lig ve bölgesel ligde görev yapacak 15 klasman hakemi SPORTAM'da sportif performans testlerine ve ölçümlere tabi tutuldu. hakemlerinin özel branş analiz çalışması niteliğinde dayanıklılık, 30 metre koşu sürati, 30 metre koşu ivmelenme süresi, görsel reaksiyon sürati, esneklik, patlama kuvveti test ölçümleri yapıldı. Ayrıca yapılan testlerin verilerine göre hakemlerin gelişimleri ve performansları kayıt altına alındı.
    Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'ni çok beğenen profesyonel futbol hakemleri, yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ederek devre arası lige verilen arada tekrar test ve ölçüm yaptırmak için Kocaeli'ne gelmek istediklerini dile getirdiler.

    1. 2.8.2018 12:19
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