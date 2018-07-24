Yaz spor okulu coşkusu devam ediyor

Yaz Spor Okulları kapsamında 40 farklı branşta, farklı yaş gruplarından gençlerin ve çocukların katıldığı kurslarda öğrenciler hem sportif faaliyetlerde bulunuyor hem de yaz tatilini en etkin şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Kursa katılan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, aynı zamanda spor ve sanat alanlarında da var olan yeteneklerini keşfetme imkanı buluyorlar. Çocuklarının eğlenceli ve verimli bir tatil geçirdiğini gören aileler de bu etkinliklerden bir hayli memnun görünüyor.



Gençlerin yaz aylarında sportif faaliyetlere olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "40 branşta hizmet veren yaz spor okullarımız, il ve ilçelerimizde çeşitli branşlarda yoğun katılımlar ile devam ediyor. Tesislerimiz, uzman antrenör arkadaşlarımızın nezaretinde, 40 farklı branşta gençlerimizin ve çocuklarımızın yaz tatillerini spor yaparak geçirmelerine imkan sağlıyor. Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi spora kanalize etmek, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan korumak, erdemli elit sporcular yetiştirmek ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktır. Samsun, tesisleriyle, müsabakalarıyla, turnuvalara ve bu tarz etkinliklere katılan sporcu sayısı açısından olsun tam anlamıyla bir spor kentidir.

Benim deyimimle de sporun başkentidir. Hedefimiz bu yıl 50 bin gencimizi yaz spor okullarına kayıt yapmak. Şu ana kadar çalışmalarımız gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Samsun'umuzda güzel işlere imza atmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Çocuklarının antrenmanlarını izlemeye gelen velilerimiz de yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını bizlere dile getiriyorlar. Ben buradan tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı il spor merkezlerimize yaz spor okullarına spor yapmaya davet ediyorum. İl spor merkezlerimizdeki yaz spor okulu kayıtlarımız devam etmektedir" dedi.