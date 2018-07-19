Şampiyon amatör spor kulüpleri yemekte buluştu
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Şampiyon amatör spor kulüpleri yemekte buluştu

    Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 sezonunda şampiyon olan amatör spor kulüplerine "Kulüpler Arası Dayanışma Yemeği" düzenledi.

    Yemeğe TÜFAD Başkanı Mehmet Sümer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Halit Yılmazer, Bölge Müdürü Akif Oflas, çok sayıda sporcu ve spor kulüplerinin başkanları katıldı.
    Sporculara olan desteklerine devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı , "Bize müracaat eden sporcular çok iyi yerlere geliyorlar. Onlara olan maddi ve manevi desteğimiz sürecek" dedi.
    Sözlü, konuşmasının ardından şampiyon amatör spor kulüplerinin başkanlarına plaket vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 19.7.2018 11:08
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