Şampiyon amatör spor kulüpleri yemekte buluştu
Adana Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 sezonunda şampiyon olan amatör spor kulüplerine "Kulüpler Arası Dayanışma Yemeği" düzenledi.
Yemeğe TÜFAD Başkanı Mehmet Sümer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Halit Yılmazer, TFF Bölge Müdürü Akif Oflas, çok sayıda sporcu ve spor kulüplerinin başkanları katıldı.
Sporculara olan desteklerine devam ettiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Bize müracaat eden sporcular çok iyi yerlere geliyorlar. Onlara olan maddi ve manevi desteğimiz sürecek" dedi.
Sözlü, konuşmasının ardından şampiyon amatör spor kulüplerinin başkanlarına plaket vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sporculara olan desteklerine devam ettiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Bize müracaat eden sporcular çok iyi yerlere geliyorlar. Onlara olan maddi ve manevi desteğimiz sürecek" dedi.
Sözlü, konuşmasının ardından şampiyon amatör spor kulüplerinin başkanlarına plaket vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 19.7.2018 11:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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İsmail Çipe kovalıyor
Toplam 1
Yorum
harun dışında kaleci alınacaksa alınmasın ismail psv mamaçında çok iyi bir kaleci olduğunu kanıtladı bence. ismi gecenlerden çok daha iyi durumda
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Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
Toplam 2
Yorum
murat1903 bu sene tosic 5 mitroviç 4 vidayıda 22 sattık toplam 31 mıolyın kazanacaz ala ala bu adamımı alcaz ?
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