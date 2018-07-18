Okçulukta dünya rekoru
Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, gençler dünya rekoru kırdı
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda klasik yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi.
Milli okçulardan Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 677 puanla ilk sırada yer aldı. Kadınlar klasik yayda ise Yasemin Ecem Anagöz 630 puanlık atış yaptı.
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, toplamda 1307 puana ulaşarak gençler dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
- 18.7.2018 12:28
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Toplam 3
Yorum
arif haklı adam, bu Trabzonsporlu yöneticilerde böyle vefasızlık oluyor!!
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Toplam 7
Yorum
Aslan Serdarda gelirse takim dikine hizli oynayan futbolculardan olusur,acik farkla sampiyon oluruz yada ilk 3 disinda kaliriz
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Toplam 1
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