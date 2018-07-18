Okçulukta dünya rekoru
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Okçulukta dünya rekoru

    Okçulukta dünya rekoru

    'da düzenlenen 'nın 4. ayak yarışmalarında ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan , gençler dünya rekoru kırdı

    Milli okçular ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan , 'nın 4. ayak yarışmalarında gençler dünya rekoru kırdı.

    Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın başkenti 'de düzenlenen organizasyonda klasik yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi.

    Milli okçulardan , erkekler klasik yayda 677 puanla ilk sırada yer aldı. Kadınlar klasik yayda ise Yasemin Ecem Anagöz 630 puanlık atış yaptı.

    Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan , toplamda 1307 puana ulaşarak gençler dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

    1. 18.7.2018 12:28
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