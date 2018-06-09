Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Kadın Kata Milli Takımı adını finale yazdırdı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan milli takım, yarı finalde İran'ı 4-1 ile geçerek finalde İtalya'ya rakip oldu.

Kumite 61 kiloda tatamiye çıkan Merve Çoban ise yarı finalde karşılaştığı Fransız Andrea Brito'yu bitime 33 saniye kala vurduğu yumrukla 1-0 yenerek finale yükseldi. Milli karateci, dünya şampiyonu Avusturyalı Alisa Buchinger karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

Final hakkı yakalayan bir başka Türk sporcu da Meltem Hocaoğlu oldu. Kumite artı 68 kiloda yarı final mücadelesinde Cezayirli Imene Atıf'ı 1-0 mağlup etmeyi başaran Meltem Hocaoğlu, finalde yarın Fin sporcu Tita Keinanen ile karşılaşacak.

Avrupa üçüncüsü Uğur Aktaş, kumite 84 kilo repesaj mücadelesinde İspanyol Pablo Arenas Zapata'yı 1-0 yendi ve İranlı Zobiollah Poorshaab ile üçüncülük mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Kumite artı 84 kiloda ise Alparslan Yamanoğlu, yarı finalde Saleh Abazari'ye 5-2 yenildi. Milli karateci, repesaj finalinde Hırvat Andjelo Kvesic ile karşılaşacak.

Karate 1 Premier Lig'in beşinci etabı, yarın yapılacak madalya mücadeleleriyle tamamlanacak.