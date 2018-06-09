Karate 1 Premier Lig
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in beşinci etabı, yapılan müsabakalarla sürdü.
Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Kadın Kata Milli Takımı adını finale yazdırdı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan milli takım, yarı finalde İran'ı 4-1 ile geçerek finalde İtalya'ya rakip oldu.
Kumite 61 kiloda tatamiye çıkan Merve Çoban ise yarı finalde karşılaştığı Fransız Andrea Brito'yu bitime 33 saniye kala vurduğu yumrukla 1-0 yenerek finale yükseldi. Milli karateci, dünya şampiyonu Avusturyalı Alisa Buchinger karşısında altın madalya mücadelesi verecek.
Final hakkı yakalayan bir başka Türk sporcu da Meltem Hocaoğlu oldu. Kumite artı 68 kiloda yarı final mücadelesinde Cezayirli Imene Atıf'ı 1-0 mağlup etmeyi başaran Meltem Hocaoğlu, finalde yarın Fin sporcu Tita Keinanen ile karşılaşacak.
Avrupa üçüncüsü Uğur Aktaş, kumite 84 kilo repesaj mücadelesinde İspanyol Pablo Arenas Zapata'yı 1-0 yendi ve İranlı Zobiollah Poorshaab ile üçüncülük mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Kumite artı 84 kiloda ise Alparslan Yamanoğlu, yarı finalde Saleh Abazari'ye 5-2 yenildi. Milli karateci, repesaj finalinde Hırvat Andjelo Kvesic ile karşılaşacak.
Karate 1 Premier Lig'in beşinci etabı, yarın yapılacak madalya mücadeleleriyle tamamlanacak.
- 9.6.2018 19:56
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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