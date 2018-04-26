Kick Boksta Balıkesir’li sporcuların büyük başarısı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Kick Boksta Balıkesir’li sporcuların büyük başarısı

    Kick Boksta Balıkesir’li sporcuların büyük başarısı

    ’da anısına 3.'sü düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık turnuvasında Balıkesir adına katılan sporcular büyük başarı gösterdi. Turnuvada 2 sporcu şampiyon olurken, bir sporcu da 2. oldu.

    'da düzenlenen anısına 3.sü düzenlenen Uluslararası Türkiye açık (Türkiş Open) turnuvasına 4 kıtadan 27 ülkeden 2 bin 353 sporcu katıldı. Balıkesir'i temsil eden sporculardan 60 kg'da, Sevcan Çakırca 48 kg'da şampiyon oldu. Melek Sarı ise +70 kg da ikinci oldu.

    Turnuvada başarılı sporcuların Antrenörü Ender Yeşilyurt, "Antalya'da başarılı olan sporcularım uzun çalışmalarımızın ürünü. Kick Boks adına büyük hedeflerimiz var. 2 bin yılında Balıkesir de Kick Boksu başlattıktan sonra son beş yılda her sene bir çıkartık. Bu sene ise üç sporcumuzun 2'si Gençler de dünya şampiyonu, Oğuz Sever ise büyüklerde Avrupa şampiyonu olması bizi mutlu etti. Hedefimiz daha fazla milli sporcu yetiştirmek" şeklinde konuştu.
    1. 26.4.2018 16:57
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