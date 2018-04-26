Kick Boksta Balıkesir’li sporcuların büyük başarısı
Antalya’da Alperen Atabay anısına 3.'sü düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks turnuvasında Balıkesir adına katılan sporcular büyük başarı gösterdi. Turnuvada 2 sporcu şampiyon olurken, bir sporcu da 2. oldu.
Turnuvada başarılı sporcuların Antrenörü Ender Yeşilyurt, "Antalya'da başarılı olan sporcularım uzun çalışmalarımızın ürünü. Kick Boks adına büyük hedeflerimiz var. 2 bin yılında Balıkesir de Kick Boksu başlattıktan sonra son beş yılda her sene bir milli sporcu çıkartık. Bu sene ise üç sporcumuzun 2'si Gençler de dünya şampiyonu, Oğuz Sever ise büyüklerde Avrupa şampiyonu olması bizi mutlu etti. Hedefimiz daha fazla milli sporcu yetiştirmek" şeklinde konuştu.
- 26.4.2018 16:57
-
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
-
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
-
TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
Toplam 4
Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
Kick Boksta Balıkesir’li sporcuların büyük başarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.