Ahlatlı öğrencilerin Muay Thai başarısı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    öğrencilerin başarısı

    Ahlatlı öğrencilerin Muay Thai başarısı

    'te düzenlenen Spor Okulları Türkiye şampiyonası il seçmelerine katılan 10 öğrenci şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

    Ahlat bünyesinde Ahlat Spor Müdürlüğünde açılan kurslara katılan öğrenciler dereceyle döndü. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rafet Akgün ziyaretine gelen öğrencileri tebrik ederek, "'te düzenlenen Spor Okulları Türkiye şampiyonası Bitlis il seçmelerine katılıp dereceye giren ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan kurs sporcularımızı kutluyoruz. Küçükler kategorisinde 1 birincilik, 1 ikincilik, 4 üçüncülük, yıldızlar kategorisinde 1 birincilik, 1 ikincilik, gençler kategorisinde ise 1 birincilik, 1 üçüncülük alan öğrencilerimizi ve Bedrettin Babahan hocamızı tekrar tebrik ediyorum" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:43
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