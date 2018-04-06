Ahlatlı öğrencilerin Muay Thai başarısı

Bitlis'te düzenlenen Muay Thai Spor Okulları Türkiye şampiyonası il seçmelerine katılan Ahlatlı 10 öğrenci şampiyonaya katılmaya hak kazandı.
Ahlat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Ahlat Spor Müdürlüğünde açılan kurslara katılan öğrenciler dereceyle döndü. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rafet Akgün ziyaretine gelen öğrencileri tebrik ederek, "Bitlis'te düzenlenen Muay Thai Spor Okulları Türkiye şampiyonası Bitlis il seçmelerine katılıp dereceye giren ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan kurs sporcularımızı kutluyoruz. Küçükler kategorisinde 1 birincilik, 1 ikincilik, 4 üçüncülük, yıldızlar kategorisinde 1 birincilik, 1 ikincilik, gençler kategorisinde ise 1 birincilik, 1 üçüncülük alan öğrencilerimizi ve Bedrettin Babahan hocamızı tekrar tebrik ediyorum" dedi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:43
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