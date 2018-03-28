Okçulukta çok uluslu kamp sürüyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Okçulukta çok uluslu kamp sürüyor

    Okçulukta çok uluslu kamp sürüyor

    Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Çok Uluslu Kampı'nın 6 ülkeden sporcuların katılımıyla 'da gerçekleştirildiğini söyledi.

    Ergin, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, 2018 açık hava sezonuna hazırlandıklarını belirtti.

    Çok uluslu kampına Türkiye'nin yanı sıra , , Estonya, , Arnavutluk'tan 48 milli okçunun katıldığı aktaran Ergin, kentteki iklim şartlarının kamp için çok uygun olduğunu dile getirdi.

    Ergin, okçuluk sporunda 'ya olan ilginin her geçen yıl artığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Zorlu kış yaşayan ülkelerin sporcuları, şu anda bizimle beraberler. Kış boyunca kuvvet, dayanıklılık antrenmanlarımızı bitirdik. Sporcularımız, büyük ölçüde kuvvet olarak yeni sezona hazır. Artık daha çok teknik ve performans geliştirici antrenmanlar yapıyoruz. Kampı, 2018 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası'yla sonlandıracağız. 6 ülke daha yarın başlayacak bu yarışlara dahil olacak. 12 ülke sporcuları Antalya'daki bu organizasyonda yarışacak. 720 kişilik bir katılım bekliyoruz. Antalya'da şu ana kadar yapmış olduğumuz en yüksek katılımlı açık hava yarışması olacak."

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:45
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