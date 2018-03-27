Yarış anında okyanusa düştü! Hala aranıyor!
VOLVO Okyanus Yarışı (VOR) kapsamında denize açılan Team Sun Hung KAi / Scallywag ekibinden okyanusa düşen John Fisher için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
VOLVO Okyanus Yarışı (VOR) kapsamında denize açılan Team Sun Hung KAi / Scallywag ekibinden okyanusa düşen John Fisher için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Dünyanın en zor spor etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve 40 yıldan uzun bir süredir yelkencilerin çeşitli rotalar üzerinden geçerek takım olarak çalışması amacıyla düzenlenen VOR kapsamında 18 Mart günü Yeni Zelanda'nın Auckland Limanı'ndan yola çıkan Team Sun Hung Kai/ Scallywag ekibinin kayıp üyesi Fisher hala bulunamadı.
Yarışın en zorlu etabı olarak bilinen ve 7,600 deniz mili mesafeli etabının başlangıcından yaklaşık bir hafta sonra, Güney Amerika'nın en güney ucu olarak kabul edilen Horn Burnu'na yaklaşık 1,400 deniz mili batısında okyanusa düşen ve hala ulaşılamayan Fisher'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ait bir geminin bölgeye gönderildiği duyuruldu.
Sun Hung Kai / Scallywag takımı diğer üyelerinin sağlıklı olduğu vurgulanırken, aynı rotada yarışan diğer takımların bölgedeki kötü hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle arama kurtarma çalışmaları için bölgeye geri dönemediği belirtildi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 18:32
-
Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Aziz baba Aziz baba sagolsun emeklileri toplayıp getiriyor !
-
Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
-
"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
Yarış anında okyanusa düştü! Hala aranıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.