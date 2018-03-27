Çek Cumhuriyeti’nde ülkemizi temsil edecek – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    ’nde ülkemizi temsil edecek

    <a href="/index/cek-cumhuriyeti?id=3bdf8a8b-c758-4ea4-90b2-5c434edc3ee9" class="" rel="tag">Çek Cumhuriyeti</a>’nde ülkemizi temsil edecek

    Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen Seçmesine katılan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Abdüssamet Uğurlu, ’nde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda ’yi ve ’ni temsil etme hakkı kazandı.

    Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan 57 kg sporcusu Abdüssamet Uğurlu, 2018 Büyükler, Gençler, Bay-Bayanlar Seçmesinde Fatih Değer'e bir puanla kaybetmesine rağmen 'nde düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı kazandı.
    Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'ndaki zorlu müsabakalarda ülkemize yeni başarılar kazandırmak için ter dökecek öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:05
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