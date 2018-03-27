Çek Cumhuriyeti’nde ülkemizi temsil edecek
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen Milli Takım Seçmesine katılan Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Abdüssamet Uğurlu, Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda Düzce’yi ve Düzce Üniversitesi’ni temsil etme hakkı kazandı.
Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'ndaki zorlu müsabakalarda ülkemize yeni başarılar kazandırmak için ter dökecek öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:05
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Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Takıma 4-5 gün izin verirsen biz bu maçı kazanamayız..adamlar üstümüze gelecek kesin ona göre defans yaptırma yine..ortasahada kitle gs yi.
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 3
Yorum
Fatih hocam lig bitiyor biz hala defans yapıyoz biz ne zaman hücum futbolu göreceğiz ?
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Galatasaray'ın korkulu rüyası
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Size kendimizi hala tanıtamamışız anlaşılan .Neyse özgüven nasıl kırılır haftasonu ts den öğrenin..
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