Cudi Dağı’nda yamaç paraşütü etkinliği
Terörden temizlenen Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi Dağı, rengarenk paraşütlerin uçtuğu yamaç paraşütü etkinliğine ev sahipliği yaptı.
İlk kez kendi başına uçuşunu Cudi Dağı'nda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Baykara, "Ömer Hoca'dan 3 aydır aldığım dersler sonucu ilk uçuşumu yaptım. Bütün herkesin buna katılmasını istiyorum. Artık ben de uçabiliyorum. Herkesin böyle güzel etkinliklere katılmasını istiyorum. Çok güzel ve korkulacak hiç bir şey yok" dedi.
Yamaç Paraşütü Pilotu Ömer Orhan, "Silopi'de ilk kez bir arkadaşımızın temel eğitimini verdik. İlk güvenli tepe uçuşlarını yaptırdık. Silopi'de yamaç paraşütünün yayılmasını istiyoruz. Cudi Dağı eteklerinde uçuşlarımızı yapıyoruz. Amacımız Cudi Dağı'nın güvenlik problemi kalktığı taktirde buradan uçuşlarımızı yapmak. Bölge insanına güzel şeyler göstermek. Cudi Dağı üzerinde rengarenk yamaç paraşütlerinin olmasını sağlamak istiyoruz. Kısıtlı imkanlarımız var. Kendi imkanlarımızla birkaç pilot arkadaşla birlikte etkinliklerimizi yapıyoruz" diye konuştu.
Silopili Kamuran Tanrıverdi, yamaç paraşütünü daha önce sadece televizyonda gördüğünü anlatarak, "Merakla geldik, sağolsun Ömer hoca bizi uçurdu. Silopi'de böyle etkinliklerin yapılması mutluluk verici" ifadelerinde bulundu.
Yamaç Paraşütü Pilotu Salih Çakan ise, hedeflerinin Silopi'de yamaç paraşütü sporunu daha ileriye götürüp, öğrenci yetiştirmek olduğunu ve destek beklediklerini dile getirdi.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:43
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Larin'den Şenol Güneş'e mesaj
Toplam 7
Yorum
ever cahillik bir futbollcuyu baskanın degılde antranorun oynatıp oynatmıyacagını bılmemmek cahillik :D
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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