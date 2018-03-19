3 altın birden – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    3 altın birden

    3 altın birden

    'na katılım puanı veren 'nda Türkiye'yi temsil eden 3 milli sporcu da altın madalya kazandı.

    'na katılım puanı veren 'nda Türkiye'yi temsil eden 3 milli sporcu da altın madalya kazandı. Kadınlar 49 kiloda , 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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