"Yelken yarışları turizme 'doping' etkisi yaptı"

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından İçmeler mevkisinde 7-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlara, 21 ülkeden 425 sporcu katıldı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı yarışlarda, Türk ve yabancı sporcular hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, yaptığı açıklamada, 6. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nın hem spor için hem de turizm mevsiminin uzaması açısından güzel bir etkinlik olduğuna dikkati çekti.

Nalbantoğlu, "Bu etkinliği Türkiye Yelken Federasyonu öncülüğünce birçok kurumun katkılarıyla düzenliyoruz. Böyle bir etkinliği Türkiye'de yapmak hem turizme hem de spora çok büyük bir katkı." dedi.

Türkiye'nin hem denizinin hem de ikliminin bu tür yarışlara çok elverişli olduğuna işaret eden Nalbantoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yarışların Bodrum'da yapılmasına hem TYF hem de Bodrum Yelken Kulübü'nün çok büyük katkısı var. Dünyanın dört bir yerinden gelen yarışçılar ve antrenörleriyle temastalar. Bunda onların katkısı çok büyük. Katılım oldukça yüksek. Buna sporun büyük bir etkisi var. Yunanistan başta olmak üzere Almanya, Fransa, İskandinav ülkeleri bütün bu ülkelerden yarışmacılar var."

Bu etkinlikle ilçeye sadece yarışmacıların gelmediğini, ailelerinin de katıldığını aktaran Nalbantoğlu, "Yarışlara gelen insan sayısı, ciddi bir rakama ulaştı. Bu etkinlik turizme bir doping etkisi yapmıştır. Bodrum ve Türk turizmine ciddi bir katkısı vardır." dedi.

Bodrum DTO Başkan Yardımcısı ve yarışların komite üyesi Arif Yılmaz da yarışların, turizmde atağa geçildiği şu günlerde Bodrum ve ülke turizmine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Yılmaz, "Biz dünyanın birçok ülkesinden çocukları buraya getiriyoruz. Bu önemli bir mesaj. Hem turizm açısından hem yelkenciliğimiz açısından çok önemli bir organizasyon. Bodrum'da bunu başarıyla götürüyor. Biz dünyada bu konuda ilk üçe oturmayı hedefledik. O hedefimize devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.



?"ÜLKEMİZE GİTTİĞİMİZDE BURAYI TAVSİYE EDECEĞİZ"

Yarışlara Belçika'dan katılan antrenör 67 yaşındaki Filip Willems da organizasyonu çok beğendiğini ifade etti.

İnsanların çok kibar ve yardımsever olduğunu anlatan Willems, "Bu etkinlikten çok memnun kaldık. İnsanlar çok kibar. Diğer ülkelerden gelen insanlarla da çok iyi anlaştık. Bize davranış biçimlerini çok sevdik. Otel ve diğer her şey burada çok güzel. Gelecek yıl kesinlikle yeniden geleceğiz. Ülkemize gittiğimizde de burayı tavsiye edeceğiz." diye konuştu.

Ukrayna'dan katılan 11 yaşındaki Bohdana Miroshnychenko ise Bodrum'a ilk kez geldiğini ve ilçenin iklimiyle çok güzel bir yer olduğunu ifade etti.

Belçika uyruklu 11 yaşındaki yarışmacı Alexander Nolf da Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve Bodrum'u çok beğendiğini anlattı.