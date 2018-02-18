Erkekler slopestyle'da altın madalya Oystein Braaten'in
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Norveçli serbest stil kayakçı Oystein Braaten, erkekler slopestyle kategorisinde altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların dokuzuncu gününde, serbest stil kayak branşında erkekler slopestyle finali yapıldı.
Norveçli Oystein Braaten, aldığı 95 puanla kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Braaten ayrıca Norveç'e, erkekler serbest stil kayakta tarihteki ilk altın madalyasını getirdi.
ABD'li Nick Goepper, 93,6 puanla gümüş, Kanadalı Alex Beaulieu-Marchand ise 92,4 puanla bronz madalya aldı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:07
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Bu da mı tesadüf
Toplam 3
Yorum
joker62 A.Ulusoy hakemlikle alakası yok.Ya düdük çalmayı bıraksın ya da birileri bıraktırsın.Yeter artık.İğrenç TFF ve iğrenç hakemler
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 2
Yorum
joker62 Futbolcuların parasını ödeyemeyen takım mı?Komik
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Kartal’da ‘DEV’ kayıp
Toplam 3
Yorum
HAFTAYA BU İŞ BİTER HAFTAYA FENER YARIŞTAN KOPAR ÇÜNKÜ OYUNCULAR KÖTÜ HIRS YAPTI FENER EN AZ 3 YER MÜNİH MACI UMRUMUZDA DEGİL ARTIK FENERİ DEVİRİN YETER
Erkekler slopestyle'da altın madalya Oystein Braaten'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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