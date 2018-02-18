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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Erkekler slopestyle'da altın madalya 'in

    Erkekler slopestyle'da altın madalya Oystein Braaten'in

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Norveçli serbest stil kayakçı , erkekler slopestyle kategorisinde altın madalya kazandı.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların dokuzuncu gününde, branşında erkekler slopestyle finali yapıldı.

    Norveçli , aldığı 95 puanla kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Braaten ayrıca Norveç'e, erkekler serbest stil kayakta tarihteki ilk altın madalyasını getirdi.

    ABD'li Nick Goepper, 93,6 puanla gümüş, Kanadalı Alex Beaulieu-Marchand ise 92,4 puanla bronz madalya aldı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:07
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