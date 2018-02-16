Huskova altın madalya kazandı
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar serbest stil kayakta Belarus'tan Hanna Huskova altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, 25 yaşındaki Huskova, 96,14 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altınını boynuna taktı.
Yarışmayı 95,52 puanla tamamlayan Çinli sporcu Xin Zhang podyumun ikinci basamağına çıkarken, vatandaşı Fanyu Kong da 70,14 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Oyunlara 32 sporcuyla katılan Belarus ilk madalyasını kazandı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:10
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Kartal’da sarı alarm
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Yorum
BJK'li Senol hoca az akilliysa bu aksam maça Talisca'siz baslar çünkü kolay kart görüyor ve FB maçinda olmazsa olmazimiz..
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
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Yorum
BJK'li Zaten PSG Real'e elenecek ve Emery'nin kontratina son verilecek..; Birsey isteyecek durumda degil yani..
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G.Saray atağa kalktı
Toplam 11
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Bilal ARSLAN Gerçekten çok adiller
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