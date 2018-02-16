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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Huskova kazandı

    Huskova altın madalya kazandı

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar serbest stil kayakta 'tan Hanna Huskova kazandı.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, 25 yaşındaki Huskova, 96,14 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altınını boynuna taktı.

    Yarışmayı 95,52 puanla tamamlayan Çinli sporcu Xin Zhang podyumun ikinci basamağına çıkarken, vatandaşı Fanyu Kong da 70,14 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

    Oyunlara 32 sporcuyla katılan ilk madalyasını kazandı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:10
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