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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’de Avrupa heyecanı

    Györ’de Avrupa heyecanı
    Avrupa Atıcılık Şampiyonası bugün 'da başlayacak. kentinde 26 Şubat Pazartesi gününe kadar sürecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 'yi 12 sporcu temsil edecek.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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