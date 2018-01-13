;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Manisa’da Tekke de gitti

    Manisa’da Tekke de gitti
    EKONOMİK sorunlar nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden Manisaspor'a bir şok da Fatih Tekke'den geldi. Takıma ödeme yapılmadığı için hafta içinde idmanlara çıkmayacağını yönetime bildiren genç teknik adamın görevinden ayrıldığı bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlılarla yollarını ayıran takımın kaptanı Metin Yüksel'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa’da Tekke de gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN