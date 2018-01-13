Manisa’da Tekke de gitti

EKONOMİK sorunlar nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden Manisaspor'a bir şok da Fatih Tekke'den geldi. Takıma ödeme yapılmadığı için hafta içinde idmanlara çıkmayacağını yönetime bildiren genç teknik adamın görevinden ayrıldığı bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlılarla yollarını ayıran takımın kaptanı Metin Yüksel'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.