 Tacizci doktora 60 yıl hapis – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Tacizci doktora 60 yıl hapis

    Tacizci doktora 60 yıl hapis
    ABD Olimpiyat Cimnastik Takım eski doktoru Larry Nassar, cinsel istismardan yargılandığı davada 60 yıl hapis cezası aldı. Nassar, 3'ü 13 yaş altındaki, toplam 7 genç kıza tacizde bulunduğunu kabul etmişti. Mağdurlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçiler Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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