Karateci Özdemir zirveden inmek istemiyor
Dünya şampiyonu ümit milli karateci Enes Özdemir, hedefinin büyüklerde de aynı başarıyı tekrarlamak olduğunu söyledi.
Enes Özdemir, karateye çok küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle başladığını, bu sporu çok sevdiğini belirterek, bazen zorlanmasına rağmen bırakmayı hiç düşünmediğini ifade etti.
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen 10. Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nda ferdi ve takım katada birer altın madalya kazanarak Türkiye'de bu alanda bir ilke imza attığını anımsatan 15 yaşındaki Özdemir, bu başarısını büyüklerde de sürdürmeyi amaçladığını anlattı.
Spor hayatında yarışmalara hazırlanırken büyük desteklerini gördüğü ailesi ve hocalarına teşekkür eden Özdemir, dünya şampiyonu olduktan sonra telgraf çekerek kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da şükranlarını iletti.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:15
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Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
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