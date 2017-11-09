Karateci Özdemir zirveden inmek istemiyor

Enes Özdemir, karateye çok küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle başladığını, bu sporu çok sevdiğini belirterek, bazen zorlanmasına rağmen bırakmayı hiç düşünmediğini ifade etti.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen 10. Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nda ferdi ve takım katada birer altın madalya kazanarak Türkiye'de bu alanda bir ilke imza attığını anımsatan 15 yaşındaki Özdemir, bu başarısını büyüklerde de sürdürmeyi amaçladığını anlattı.

Spor hayatında yarışmalara hazırlanırken büyük desteklerini gördüğü ailesi ve hocalarına teşekkür eden Özdemir, dünya şampiyonu olduktan sonra telgraf çekerek kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da şükranlarını iletti.