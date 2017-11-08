Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, Avrupa Satranç Birliği (ECU) Genel Kurul toplantısında, 2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası ile 2020 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verildiğini hatırlattı. Yunanistan'ın Girit Adası'nda gerçekleştirilen genel kurulda ev sahipliği kararının oy birliğiyle alındığını vurgulayan Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Asbaşkanlığı da yapan Tulay, "Otoriteler bizi takdir ediyor. Girit'ten iki müjdeli haberle döndük." dedi.

Antalya'da ekim ayında düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası'nın organizasyon başarısına FIDE ve ECU yetkilileri tarafından övgüler yağdırıldığını dile getiren Tulay, "Dünya satrancına yön veren otoritelerin güvenini kazanarak dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye artık satranç sporunda sadece sportif başarılarıyla değil organizasyon başarılarıyla da ses getirmeye başladı." diye konuştu.

Başarılı organizasyon örneklerinin devamının geleceğini vurgulayan Tulay, "Dünya satranç otoritelerinin övgüler yağdırdığı bir federasyon haline geldik. Önemli turnuvalarda, şampiyonalarda tercih edilen bir ülke olduk. Sporcularımızın azimli çalışması, TSF ekibinin büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürüttüğü çalışmalar, elde ettiğimiz başarılar, bize bu haklı gururu yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

SPOR TURİZMİNE KATKI

Türkiye'nin tercih edilmesinin nedeninin özverili ve titiz çalışmalar olduğuna dikkati çeken Gülkız Tulay, "2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın ülkemizde gerçekleşmesi, spor turizmine yaptığımız katkıyı da gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu. "Türkiye bir satranç ülkesi haline geldi." diyen Tulay, şunları kaydetti:

"Burada satranç otoritelerini ağırlıyor, organize ettiğimiz turnuvalarla övgü ve takdir topluyoruz. Hem sportif başarılarımız hem de organizasyon yetkinliğimizle emin adımlarla zirveye yürüyoruz. Amacımız, Türk bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmak. TSF'nin gerçekleştirdiği her etkinlik, dünyada hayranlıkla takip edilecek. Buna inancımız tam."