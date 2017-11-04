Bağımsızlık kültürdedir
Bilal Erdoğan, Türkiye’nin ilk ‘Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün açılışına katıldı. “Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar. Müzikleri, yemekleri, yaşam tarzlarıyla” diyen Erdoğan, “Kendi kültürel ögelerimizin yaşaması demek, bir milletin bağımsızlığını koruması demektir” ifadesini kullandı
NESİLLER BOYU ETKİ EDECEK
"Nasıl yaşıyorsanız öyle inanırsınız. Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar; müzikleri, yemekleri, kıyafetleri, yaşam tarzlarıyla... Türkiye'de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit değil. Beden eğitimi dersinde jimnastiğin ön plana çıkartılmasının sebebi basit değil. Buralarda bizim sporlarımızın, kendi müziklerimizin, kendi kültürel ögelerimizin yer alması demek bir milletin bağımsızlığını koruması demektir. Buraya gelen çocuklarımız, gençlerimiz sadece spor yapmıyorlar, kültürel hafızalarıyla da sağlıklı bir iletişim kuruyorlar. Okçuluk üzerinden kültürümüzde nesiller boyu tesiri olacak bir hizmeti sağlamış oluyoruz.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:10
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
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