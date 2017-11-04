 Bağımsızlık kültürdedir – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bağımsızlık kültürdedir

    Bağımsızlık kültürdedir

    , Türkiye’nin ilk ‘’nün açılışına katıldı. “Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar. Müzikleri, yemekleri, yaşam tarzlarıyla” diyen Erdoğan, “Kendi kültürel ögelerimizin yaşaması demek, bir milletin bağımsızlığını koruması demektir” ifadesini kullandı

    Yaklaşık 552 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk spor kulüplerinden olan Okçular Vakfı, Türkiye'nin ilk ''nü' hizmete açtı. Törene, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vali Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada enstitünün okçuluk adına akademik çalışmaların merkezi olacağını kaydetti. Erdoğan, kültürel faaliyetlerin öneminden bahsederek şunları söyledi:

    NESİLLER BOYU ETKİ EDECEK
    "Nasıl yaşıyorsanız öyle inanırsınız. Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar; müzikleri, yemekleri, kıyafetleri, yaşam tarzlarıyla... Türkiye'de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit değil. Beden eğitimi dersinde jimnastiğin ön plana çıkartılmasının sebebi basit değil. Buralarda bizim sporlarımızın, kendi müziklerimizin, kendi kültürel ögelerimizin yer alması demek bir milletin bağımsızlığını koruması demektir. Buraya gelen çocuklarımız, gençlerimiz sadece spor yapmıyorlar, kültürel hafızalarıyla da sağlıklı bir iletişim kuruyorlar. Okçuluk üzerinden kültürümüzde nesiller boyu tesiri olacak bir hizmeti sağlamış oluyoruz.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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