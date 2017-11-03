 Okan Sarı, başkanlıktan istifa etti – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    , başkanlıktan istifa etti

    Okan Sarı, başkanlıktan istifa etti

    Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Federasyonu MHK Başkanlığından istifa eden Sarı, yaptığı açıklamada, "01.03.2007 tarihinde hokey hakemliği, 08.11.2009 tarihinde Merkez Hakem Kurulu üyeliği ve 18.05.2010 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı ile devam eden görevimden 30.10.2017 Pazartesi günü istifa ettim.

    Hokey Federasyonu'nun en zor döneminde bu göreve layık görüldüm. Göreve başladığımızda sadece birkaç hakemimiz vardı. Ekibimle beraber çok zor şartlar altında güzel çalışmalar yaptık. İvedilikle hakem camiasını kurumsallaştırmak için hakem kıyafetlerinden başlamak şartı ile müsabaka cetveline, disiplin raporundan, takım listelerine kadar her konuda federasyonumuza yardımcı olmaya çalıştık. Bu kadar olumsuzluğun içinde, artık verimli bir çalışma yapamayacağımı bildiğim ve aynı zamanda hali hazırdaki mevcut yönetiminde yorulduğumuzu ve yıprandığımızı düşündüğünden dolayı MHK Başkanlığımdan istifa etmiş buluyorum" dedi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:20
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