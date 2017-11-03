Okan Sarı, başkanlıktan istifa etti
Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Okan Sarı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Hokey Federasyonu'nun en zor döneminde bu göreve layık görüldüm. Göreve başladığımızda sadece birkaç hakemimiz vardı. Ekibimle beraber çok zor şartlar altında güzel çalışmalar yaptık. İvedilikle hakem camiasını kurumsallaştırmak için hakem kıyafetlerinden başlamak şartı ile müsabaka cetveline, disiplin raporundan, takım listelerine kadar her konuda federasyonumuza yardımcı olmaya çalıştık. Bu kadar olumsuzluğun içinde, artık verimli bir çalışma yapamayacağımı bildiğim ve aynı zamanda hali hazırdaki mevcut yönetiminde yorulduğumuzu ve yıprandığımızı düşündüğünden dolayı MHK Başkanlığımdan istifa etmiş buluyorum" dedi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:20
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Kupada 5. Tur şovu
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Besiktas'in,, UEFA'dan bilerek elenenlerle ayni sartlarda yarismasi icin , ZTKupasina, Paf takimiyla devam etmesi gerekir.
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 5
Yorum
TCelcius Q7 nin değil taliscanın kulağı çekilmeli daha bu sezon 5 kuruşluk top oynamadı kendine piyasa için oynuyor.Şenol hoca oynatmasın negredo oyn
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 29
Yorum
uzaylı yorumcu cengiz 11 e giremiyo salih gibi böle böle bi kaç tane daha alırlar sonra türk oyuncu almazlar almanya hariç önce kendini burda ispatlasın :)
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