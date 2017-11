Dünya ikincisi Nefise'ye, nefis destek

Göreve geldiği günden bu yana spor ve sporcuya verdiği destekten dolayı, Aydın'daki spor camiasının gönlüne taht kuran Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Muay Thai sporcusu Nefise Atalay'ın başarısına da kayıtsız kalmadı. Tayland'da düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası 15-16 yaş Alt Gençler kategorisinde dünya ikincisi olan Nefise Atalay'ın bu başarısı geçtiğimiz ay Efeler Belediye Meclisi'nde gündeme getirilerek oy birliği ile başarılı sporcunun 7 bin 500 TL ile ödüllendirilmesine karar verildi. Alınan kararın ardından Atalay'a ödülü, düzenlenen tören ile takdim edildi.Efeler Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen törene, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Başkan Yardımcısı Belgin Alpdoğan, Aydın Kung Fu Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya, Dünya ikincisi Nefise Atalay ve belediye birim müdürleri katıldı.Nefise Atalay'ı başarısından dolayı tebrik eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Dünya düzeyinde böyle güzel bir başarıyı elde eden sporcunun Efeler ilçemizden çıkması bizi gururlandırdı. Nefise kızımızın spordaki bu başarısı diğer gençlerimize de örnek olmalı. Amatör spor ile uğraşarak çeşitli branşlarda başarı elde eden sporcularımızı Efeler Belediyesi olarak her zaman daha güzel başarılar için teşvik etmeye ve ödüllendirmeye her zaman hazırız. Tüm sporcularımız bu ödüllerin daha büyüklerine layık. Bundan sonra da ilçe genelindeki sporcularımız ile gösterdikleri çeşitli başarılar ile birlikte olmayı arzu ediyor, Nefise'yi gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.Efeler Belediyesi'nin her zaman kendilerine destek olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan, Aydın Kung Fu Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya, "Bu ödül bir çok gencimizin çok fazla umutlanmasına, bu sporu daha fazla ciddiye almasına ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasına sebep olacak. Biz kendi aramızda başkanımızı 'sporcuların babası' olarak nitelendiriyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Başkanımızın araç tahsisi ile İzmir'de yapılan Muay Thai Ege Şampiyonası'na Aydın ilini temsilen çok kalabalık sporcu ile gittik. Bu şampiyonadan da çeşitli kategorilerde 15 madalya alarak 3'üncü olarak geri döndük. Sayın başkanımıza ve kıymetli meclis üyelerimize, Nefise'ye bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından Başkan Özakcan, Nefise Atalay'a hediye çekini takdim ederek, başarılarının devamını dilerken, tören verilen kokteyl ile son buldu.