Silhavy: Zor maç olacak

Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Son olarak Faroe Adaları'yla karşılaştıklarını belirten Silhavy, "Türkiye en az 2-3 gömlek üstün. Bu yüzden zorlu bir maç olacak. Çok yetenekli oyunculara sahip bir takımı gününde olurlarsa durdurmak zor olacak" ifadelerini kullandı.
Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Son olarak Faroe Adaları'yla karşılaştıklarını belirten Silhavy, "Türkiye en az 2-3 gömlek üstün. Bu yüzden zorlu bir maç olacak. Çok yetenekli oyunculara sahip bir takımı gününde olurlarsa durdurmak zor olacak" ifadelerini kullandı.