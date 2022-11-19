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Silhavy: Zor maç olacak

Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Son olarak Faroe Adaları'yla karşılaştıklarını belirten Silhavy, "Türkiye en az 2-3 gömlek üstün. Bu yüzden zorlu bir maç olacak. Çok yetenekli oyunculara sahip bir takımı gününde olurlarsa durdurmak zor olacak" ifadelerini kullandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Silhavy: Zor maç olacak
Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Son olarak Faroe Adaları'yla karşılaştıklarını belirten Silhavy, "Türkiye en az 2-3 gömlek üstün. Bu yüzden zorlu bir maç olacak. Çok yetenekli oyunculara sahip bir takımı gününde olurlarsa durdurmak zor olacak" ifadelerini kullandı.
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