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Kamerun 2-3 Türkiye (U23 MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U23 Milli Takımımız, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları A Grubu ikinci maçında Kamerun ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan milliler, 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kamerunlu futbolcu Moursou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:41
Kamerun 2-3 Türkiye (U23 MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Kamerun'u 3-2 yendi.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Kamerun, Marou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Devre bitmeden baskısını artıran ay-yıldızlı ekip, 45+2. dakikada Eren Karadağ'ın golüyle skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 61. dakikada Eren Aydın'la öne geçen Türkiye, 81. dakikada Tayyip Sanuç'un golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Kamerun, 85. dakikada Wassou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirse de Türkiye, sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı aldı.

Öte yandan karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kamerunlu futbolcu Moursou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçta Senegal'i 1-0 yenen Türkiye, ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Milli takım, bu akşam oynanacak Cezayir-Senegal maçının skoruna göre son maçlar öncesi yarı finale yükselmeyi garantileyebilir.

Kamerun ise Cezayir'den sonra Türkiye'ye de kaybetti ve puanla tanışamadı.

Türkiye, gruptaki son maçında 12 Ağustos Cuma günü Cezayir'le karşılaşacak.

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