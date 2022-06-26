Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye 2-1 Yunanistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türkiye 2-1 Yunanistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

U18 Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 01:27 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 01:49
Türkiye 2-1 Yunanistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu ilk maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 39. dakikada Ali Şahin Yılmaz ve 45. dakikada Habip Biçer'in attığı gollerle 2-1 yenerken, Yunanistan'ın tek golünü 81. dakikada Konstantinos Volakis kaydetti.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçını 28 Haziran Salı günü Portekiz ile oynayacak.

DİĞER
Sadio Mane'den sonra Mohamed Salah da Liverpool'dan ayrılabilir! Bonservis bedeli şaşırttı...
Bebek göründü! 7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz! Barış Arduç’un biricik eşinin son haline bakın! Beğeni yağdı
Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam
İngilizler duyurdu! Cimbom'dan transferde sürpriz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Klasik Yay Erkek Takımı üçüncü oldu
U17 Milliler ilk maçında İspanya'ya mağlup!
Survivor eleme adayı kim oldu?
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
KAĞIT TOPLAYICILARINA MESLEKİ KİMLİK ZORUNLULUĞU NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri galibiyetle başladı Filenin Efeleri galibiyetle başladı 23:48
Kartal Weghorst'a kavuşuyor! Kartal Weghorst'a kavuşuyor! 22:03
Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 20:46
Milli karateci Eray Şamdan'dan altın madalya! Milli karateci Eray Şamdan'dan altın madalya! 20:38
Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu! Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu! 17:23
İngilizler duyurdu! Cimbom'dan transferde sürpriz İngilizler duyurdu! Cimbom'dan transferde sürpriz 17:52
Daha Eski
MotoGP Hollanda Grand Prix'sini Bagnaia kazandı MotoGP Hollanda Grand Prix'sini Bagnaia kazandı 18:28
Fırtına'ya Abdülkadir piyangosu! Kesenin ağzını açtılar Fırtına'ya Abdülkadir piyangosu! Kesenin ağzını açtılar 18:41
Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam 19:21
Falcao La Liga'da devam ediyor! Falcao La Liga'da devam ediyor! 19:33
Bakan Kasapoğlu'dan Özcan Yıldırım'a tebrik Bakan Kasapoğlu'dan Özcan Yıldırım'a tebrik 20:05
Galatasaray Nef'ten bir transfer daha! Galatasaray Nef'ten bir transfer daha! 20:08