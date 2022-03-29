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Türkiye U17 - Slovenya U17: 4-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) Genç millilerden müthiş dönüş!

U17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçında Slovenya U17 ile karşı karşıya geldi. Genç milliler, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. U17 Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 86. dakikada Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız kaydetti. U17 Milli Takımı bu sonuçla adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 19:42 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 19:42
Türkiye U17 - Slovenya U17: 4-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) Genç millilerden müthiş dönüş!
U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçında Slovenya U17 ile karşı karşıya geldi.

85. dakikada 3-2 geride olan U17 Milli Takım, 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip geldi.

U17 Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 86. dakikada Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Slovenya U17'nin golleri ise 4. dakikada Niko Kasalo, 47. dakikada Matej Dvorsak ve 72. dakikada Mark Stojinovic kaydetti.

U17 Milli Takımı, alınan bu sonuçla Elit Tur Grup 7'yi 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Slovenya ise 4 puanda kaldı
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