Türkiye U17 - Slovenya U17: 4-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) Genç millilerden müthiş dönüş!

85. dakikada 3-2 geride olan U17 Milli Takım, 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip geldi.
U17 Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 86. dakikada Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
Slovenya U17'nin golleri ise 4. dakikada Niko Kasalo, 47. dakikada Matej Dvorsak ve 72. dakikada Mark Stojinovic kaydetti.
U17 Milli Takımı, alınan bu sonuçla Elit Tur Grup 7'yi 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Slovenya ise 4 puanda kaldı
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