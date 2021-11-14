Liechtenstein Romanya maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J grubu maçında Romanya deplasmanda Liechtenstein ile karşı karşıya geliyor.
LIECHTENSTEIN - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Liechtenstein - Romanya maçı 14 Kasım Pazar günü saat 20:00'te başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
LIECHTENSTEIN ROMANYA İLK 11'LER
Liechtenstein: Büchel, Wolfinger, Grünenfelder, Frommelt, Göppel, Spirig, Meier, Sele, Hasler, Noah Frick, Yanik Frick
Romanya: Nita, Manea, Rus, Burca, Bancu, Nedelcu, Morutan, Stanciu, Man, Ivan, Puşcaş