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Liechtenstein Romanya maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J grubu maçında Romanya deplasmanda Liechtenstein ile karşı karşıya geliyor.  Rheinpark'ta oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 19:57
Liechtenstein Romanya maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J grubu maçında Romanya deplasmanda Liechtenstein ile karşı karşıya geliyor.


LIECHTENSTEIN - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Liechtenstein - Romanya maçı 14 Kasım Pazar günü saat 20:00'te başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

LIECHTENSTEIN ROMANYA İLK 11'LER

Liechtenstein: Büchel, Wolfinger, Grünenfelder, Frommelt, Göppel, Spirig, Meier, Sele, Hasler, Noah Frick, Yanik Frick

Romanya: Nita, Manea, Rus, Burca, Bancu, Nedelcu, Morutan, Stanciu, Man, Ivan, Puşcaş

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