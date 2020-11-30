Haberler Diğer Milli Takımlar A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'yı konuk edecek

A 'yı konuk edecek

A , A Grubu'ndaki 10. maçında ile karşı karşıya gelecek. 1 Kasım Salı günü saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:17 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:01
A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'yı konuk edecek

A , A Grubu'ndaki 10. ve son maçında 1 Kasım Salı günü ile karşılaşacak.

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.

'nın yanı sıra , Slovenya, Kosova ve Estonya'nın da yer aldığı grupta çıktığı 9 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan milliler, topladıkları 5 puanla 5. sırada bulunuyor.

Rusya ise 7 galibiyet, 2 yenilgiyle 21 puan elde etti ve lider Hollanda'nın ardından 2. sırada yer aldı.

KADRO

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: (), Ezgi Çağlar (), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu, Berna Yeniçeri (), (Alg Spor)

Orta saha: Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, İlayda Civelek, Derya Arhan (Alg Spor), Jessica Çarmıklı, Elif Keskin (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Ece Türkoğlu (Old Dominion Üniversitesi), Arzu Karabulut (Sc Fortuna Köln), İrem Eren (Karadeniz ), Ecem Cümert (Msv Duisburg), Seda Nur İncik (Konak Belediyespor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)

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