Türkiye 2. torbada

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi öncesi ülkelerin yer alacağı torbaları açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer aldı. İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü 20.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimine, 55 ülke katılacak. Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

MİLLİLER YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32.liğe yükseldi. FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı. Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.