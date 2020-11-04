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ve Ampute Futbol Hazırlık Turnuvası iptal edildi

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, tarihlerinde yapılması planlanan Ampute Futbol Türkiye ve Hazırlık Turnuvası'nın, Polonya Milli Takımı'nda çıkan pozitif vakalar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:36 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:03
Türkiye ve Polonya Ampute Futbol Milli Takımları Hazırlık Turnuvası iptal edildi

'da düzenlenmesi planlanan ve Polonya Ampute Futbol Hazırlık Turnuvası iptal edildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yapılan açıklamada, " tarihlerinde Krakow kentinde yapılması planlanan, Ampute Futbol Türkiye ve Polonya Milli Takımları Hazırlık Turnuvası, Polonya Milli Takımı'na yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakalara rastlanılması ve Polonya'da salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınabileceği sebebiyle iptal edilmiştir." denildi.

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