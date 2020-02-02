Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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'nin 'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek 'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan , D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve ile eşleşti.

13-20 Eylül tarihlerinde Krakow şehrinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada 16 ülke 4 ayrı grupta yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri ise şöyle:
A GRUBU: Polonya, İspanya, Ukrayna, İskoçya
B GRUBU: İngiltere, Fransa, Yunanistan, Azerbaycan
C GRUBU: Almanya, Belçika, İrlanda, Rusya
D GRUBU: , İtalya, Gürcistan,

  1. 02.02.2020
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