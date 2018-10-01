Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye ile oynayacakları özel maçın yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ile yapacakları müsabakanın aday kadrosunu açıkladı.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Süper Lig'deki Bosna Hersekli dört futbolcuya milli davet

    Süper Lig'deki Bosna Hersekli dört futbolcuya milli davet

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Uluslar Ligi'nde ile yapacakları müsabakanın aday kadrosunu açıkladı.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ile oynayacakları özel maçın yanı sıra Uluslar Ligi'nde ile yapacakları müsabakanın aday kadrosunu açıkladı.

    Aday kadroda takımlarında forma giyen , , ve de yer alırken, eylül ayında oynanan Kuzey İrlanda ve Avusturya maçlarının kadrosunda bulunmayan tecrübeli file bekçisi Asmir Begovic yeniden kadroya dahil edildi.

    Prosinecki, düzenlediği basın toplantısında, 'un kalecisi Sehic'in milli takımdaki son altı maçında başarılı bir performans sergilediğini belirterek, Sehic'in Begovic'ten daha avantajlı konumda olduğunu söyledi.

    Türkiye ile oynayacakları özel maçta daha az milli takım tecrübesi bulunan isimlere yer vermeyi planladığını aktaran Prosinecki, Kuzey İrlanda karşılaşmasının ise kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

    Bosna Hersek'in 23 kişilik aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

    Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Asmir Begovic (Bournemouth), Vedran Kjosevski (Zeljeznicar)

    Defans: Darko Todorovic (Salzburg), Ognjen Vranjes (Anderlecht), Toni Sunjic (), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Civic ()

    Orta saha: Bojan Nastic (Genk), Muhamed Besic (Everton), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Rade Krunic (Empoli), Goran Zakaric (Partizan), Haris Duljevic (Dinamo Dresden), Edin Visca (), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Sanjin Prcic (Levante)

    Forvet: Edin Dzeko (Roma), Riad Bajic (Medipol Başakşehir), Kenan Kodro (Kopenhag)

    11 Ekim'de 'de oynanacak özel maçta Türkiye'ye konuk olacak Bosna Hersek, 15 Ekim'de sahasında oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

    1. 1.10.2018 13:47
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