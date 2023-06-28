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Pirlo Sampdoria'da

İtalya İkinci Ligi (Serie B) takımlarından Sampdoria, teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdi. Bu sezon küme düşen kulüp, yaptığı açıklamada teknik direktörlüğe Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Pirlo Sampdoria'da
İtalya İkinci Ligi (Serie B) takımlarından Sampdoria, teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdi. Bu sezon küme düşen kulüp, yaptığı açıklamada teknik direktörlüğe Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
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