Pirlo Sampdoria'da

İtalya İkinci Ligi (Serie B) takımlarından Sampdoria, teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdi. Bu sezon küme düşen kulüp, yaptığı açıklamada teknik direktörlüğe Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
İtalyaİkinci Ligi (Serie B) takımlarından Sampdoria, teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdi. Bu sezon küme düşen kulüp, yaptığı açıklamada teknik direktörlüğe Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.