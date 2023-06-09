MLS'te Lionel Messi rüzgarı! Inter Miami maçlarının tüm biletleri tükendi

Fransız devi PSG'den ayrılığı sonrası MLS ekibi Inter Miami ile anlaşan Lionel Messi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Futbolcunun transferi MLS'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Lionel Messi'nin transferinin resmiyet kazanmasının ardından ise Inter Miami'nin bu sezon oynayacağı tüm maçların biletleri tükendi.

AS'ta yer alan haberde Inter Miami'nin bu sezon kalan maçlarının tamamının biletlerinin tükendiği ifade edilirken bilet fiyatlarının 800 dolar ile 3 bin 500 dolar arasında değişiklik gösterdiği belirtildi.