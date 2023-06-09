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MLS'te Lionel Messi rüzgarı! Inter Miami maçlarının tüm biletleri tükendi

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin kariyerine Inter Miami'de devam edeceğini açıklamasının ardından takımın bu sezon oynayacağı tüm maçların biletleri birkaç saat içinde tükendi. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 14:34
MLS'te Lionel Messi rüzgarı! Inter Miami maçlarının tüm biletleri tükendi

Fransız devi PSG'den ayrılığı sonrası MLS ekibi Inter Miami ile anlaşan Lionel Messi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Futbolcunun transferi MLS'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Lionel Messi'nin transferinin resmiyet kazanmasının ardından ise Inter Miami'nin bu sezon oynayacağı tüm maçların biletleri tükendi.

AS'ta yer alan haberde Inter Miami'nin bu sezon kalan maçlarının tamamının biletlerinin tükendiği ifade edilirken bilet fiyatlarının 800 dolar ile 3 bin 500 dolar arasında değişiklik gösterdiği belirtildi.

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